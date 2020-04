Calciomercato Juventus, prescelto per il dopo Sarri | Conferme dalla Spagna

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI ZIDANE / In Spagna confermano: la Juventus starebbe puntando con decisione su Zidaneper il dopo Sarri. Il cambio di guida tecnica potrebbe avvenire già nella prossima estate, considerata la possibilità di strappare il francese fin da subito.

Questo perché il tecnico di Marsiglia non avrebbe più un rapporto idilliaco col presidente delFlorentino, anche se per lui non sarà facile rinunciare al ricchissimo contratto - da circa 12 milioni di euro l'anno - in scadenza nel

Calciomercato Juventus, Zidane al posto di Sarri: Real Madrid ha scelto il successore

Le 'Merengues', però, non si farebbero trovare impreparate qualora Zidane decidesse davvero di far ritorno nella Torino bianconera: per il portale spagnolo, infatti, avrebbero già individuato in Mauricio Pochettino - 'pallino' da tempo di Perez - il degno successore. L'argentino ex Tottenham, accostato spesso e volentieri pure alla Juve, sarebbe decisamente alla portata dato che è ancora disoccupato.

