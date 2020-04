CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA VAN DE BEEK / Lavori in corso in casa Juventus con vista sulla prossima stagione: il 'caso' Higuain occupa le notizie principali sul fronte uscite, ma Paratici è operativo anche in entrata. C'è la questione attaccante da sistemare con Milik e Icardi come principali candidati, ma anche il centrocampo da rendere più qualitativo e adatto al gioco di Sarri (se dovesse essere confermato): Pogba è un obiettivo non da oggi e il francese continua ad essere monitorato. La sua seconda esperienza al Manchester United è destinata a terminare e per riportarlo a Torino c'è da battere la concorrenza del Real Madrid: affare possibile ma soltanto con determinate condizioni, come riferisce il giornalista della Rai Paolo Paganini, parlando a 'Radio Sportiva': "A centrocampo per la Juventus: Rakitic non piace, Pogba sì ma soltanto con degli scambi".

Occhio quindi, nel caso in cui non dovesse arrivare l'ex bianconero, a: il centrocampista dell'potrebbe raggiungere il suo ex compagno di squadra de Ligt in bianconero, ma anche in questo caso c'è da battere la concorrenza del. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Juventus, Paganini: "Milik perché Icardi è difficile"

Lo stesso Paganini si sofferma anche sull'attacco: "Sapevo dell'interesse della Juventus per Milik anche perché la trattativa per Icardi è più difficoltosa. E' un profilo che piace. Higuain? Per tante ragioni potrebbe finire sulla lista dei partenti. Il prossimo sarà molto più un mercato di scambi e prestiti".