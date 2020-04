CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI HIGUAIN / La Juventus valuta diverse piste per rinforzare l'attacco a disposizione di Sarri nella prossima stagione. Milik è l'ultima new entry nella lista di Paratici, che da tempo ha messo nel mirino Icardi e Gabriel Jesus, senza dimenticare un possibile (ma complesso) assalto a Kane.

L'argentino attualmente al Paris Saint-Germain resterebbe però l'oggetto dei desideri della dirigenza della Continassa come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Paratici è pronto ad un nuovo assalto per Icardi, che il PSG può riscattare per 70 milioni di euro dall'Inter.

Calciomercato Juventus, addio Higuain: Icardi il prescelto

Il club bianconero cercherebbe di portare a Torino l'ex Sampdoria e Barcellona trattando con i francesi, visto che con un eventuale ritorno a Milano sarebbe difficile trovare l'intesa con la rivale nerazzurra. Alla Juve le carte non mancherebbero per avere il via libera dal Dt Leonardo, che dopopotrebbe chiedere l'inserimento nell'affare di

Icardi andrebbe a rimpiazzare il connazionale Gonzalo Higuain nello scacchiere di Sarri, con l'argentino che difficilmemente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021. Il 'Pipita', che potrebbe far slittare il ritorno a Torino per l'emergenza coronavirus anche se finora nessuna richiesta ufficiale è arrivata alla società, non rientrebbe nei progetti della dirigenza per la prossima stagione. A bilancio pesa circa 18 milioni di euro con un ingaggio da 7,5 milioni e la Juve starebbe cercando di trovargli una nuova sistemazione. Più che un ritorno alle origini al River Plate, la destinazione più realistica al momento sarebbe un approdo negli USA nelle fila Los Angeles Galaxy, disposti ad intavolare una trattativa per il 32enne centravanti.

