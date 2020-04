CALCIOMERCATO MILAN BENNACER CALHANOGLU / Ismael Bennacer non si tocca. Il centrocampista algerino è tra i punti fermi del Milan di oggi e di domani: il calciatore - stando a dei rumors circolati in Francia - sarebbe sul taccuino di Leonardo, intenzionato a portarlo al Psg durante la prossima sessione di calciomercato.

Strapparlo ai rossoneri però non sarà per nulla facile: l'ex Empoli - eletto miglior giocatore dell'ultima Coppa d'Africa - dopo un inizio non facile è diventato un titolare inamovibile della squadra di Stefano Pioli. Bennacer rappresenta il profilo ideale per il nuovo Milan che Gazidis ed Elliott hanno in mente ed è impensabile immaginare una sua partenza. Il classe 1997 - come detto - è uno dei punti fermi della squadra a centrocampo.

Una zona del campo dove non ci sono moltissime certezze: oltre a Bennacer dovrebbero essere confermati solamente, ritenuto un ottimo rincalzo, e Hakan

Il turco da quando ha messo piede a Milanello è stato un punto fermo della squadra e grazie alla sua grande duttilità ha sempre giocatore titolare qualsiasi sia stato il mister seduto in panchina. Ci sarà da discutere il rinnovo - il contratto scade il 30 giugno 2021 - ma la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme.

Tutti gli altri sono pronti a fare le valigie: Bonaventura e Biglia vanno in scadenza di contratto e non rinnoveranno. Paqueta e Kessie, invece, sono in partenza, con il Milan pronto ad ascoltare offerte da 25/30 milioni di euro; poi sarà mercato in entrata per una mediana che cambierà totalmente pelle.

