CALCIOMERCATO MILAN PIOLI RANGNICK EMERY / Un'estate in cui si prospetta una nuova, ennesima, rivoluzione. Almeno dal punto di vista della scelta tecnica. Dopo il fallimento Giampaolo, il Milan ha deciso di puntare su Stefano Pioli. La permanenza del tecnico parmense sulla panchina rossonera sembra però sempre più ardua. Sembra che Gazidis abbia infatti deciso di cambiare la guida tecnica. Diverse le motivazioni: dalla svalutazione di alcuni giocatori come Leao e Paqueta, giovani su cui il club doveva invece puntare, ad alcune sconfitte in gare chiave come quelle contro Atalanta ed Inter. Per sostituire Pioli sono quattro i profili in lizza. La pista Rangnick, nonostante le parole del tedesco, non è da scartare, mentre prende quota l'idea Unai Emery. Sembra invece più difficile poter arrivare a Luciano Spalletti, l'unico nome italiano tra i quattro candidati. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ----> Milan, via libera di Elliott | Due nuovi bomber al posto di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, prende quota Emery

Il nome di Unai Emery è stato già accostato in passato alla panchina del Milan. Il tecnico basco è attualmente libero da impegni visto l'esonero con l'Arsenal. Il suo è un profilo gradito alla dirigenza rossonera, specialmodo a Gazidis, che lo ha portato a Londra. Ci sarebbero già stati i primi contatti con il tecnico basco, allenatore esperto che ha dimostrato di saper vincere soprattutto in Europa. Gazidis potrebbe nuovamente convincerlo a sposare il progetto rossonero e lo spagnolo potrebbe dire sì all'idea di risollevare quello che è uno dei club più prestigiosi del panorama europeo. Emery ha spesso schierato le proprie squadre con il 4-2-3-1, ma non è detto che possa decidere anche di puntare sulla difesa a tre, come capitato con l'Arsenal in molte occasioni. In questo caso verrebbe avanzato sulla corsia Theo Hernandez, mentre Rebic potrebbe venire impiegato come seconda punta. Emery ha dimostrato di aver saputo, soprattutto all'Arsenal, valorizzare diversi giovani ed è possibile che possa fare lo stesso al Milan.

Un suo arrivo in rossonero potrebbe portare la dirigenza a bussare le porte dei 'Gunners' per avere, mentre non sono da escludere possibili giovani innesti in rosa: dal pupillo del bascocome esterno destro a giovani profili per la difesa come i francesi

LEGGI ANCHE ----> Milan, Galliani: "Di Stefano mi emozionò più delle cinque Champions. Che rimpianto Redondo"

Calciomercato Milan, Spalletti più complesso: altri nomi Rangnick e Marcelino

Fino a poco tempo fa in pole per la panchina rossonera sembrava esserci Ralf Rangnick. Il tedesco sembra essere la prima scelta di Gazidis per le sue idee rivoluzionarie mostrate sia all'Hoffenheim che al Lipsia. Rangnick andrebbe a ricoprire il doppio ruolo di allenatore-ds, ma ha recentemente smentito qualsiasi accordo con il club rossonero. La pista che porta a lui non è però affatto tramontata: con lui si investirebbe sul mercato in giocatori estremamente giovani, futuribili e da valorizzare. Giovani prospetti per un calcio propositivo e dinamico, ma anche un netto calo al monte ingaggi. Per questo la permanenza di Donnarumma, soprattutto con il tedesco alla guida, appare impossibile. Più complicata l'ipotesi Luciano Spalletti. Il tecnico toscano era la prima scelta rossonera per il post-Giampaolo. Spalletti resta ancora legato all'Inter e per liberarlo serve un'importante buonuscita, che però in estate potrebbe risolversi con più calma. Sembra difficile però che l'allenatore, che punterebbe tutto sul suo 4-2-3-1, possa però sposare il progetto rossonero basandosi solo sulla valorizzazione dei giovani. Per questo potrebbe chiedere profili esperti, magari giocatori affermati come Gotze e Thiago Silva o il suo pupillo Mauro Icardi. L'ultima opzione è invece Marcelino, ex tecnico di Villarreal e Valencia. Lo spagnolo negli ultimi tre anni in Spagna ha sempre centrato la qualificazione alla Champions League. Nel suo 4-4-2 potrebbe confermare Castillejo come punto fermo e rilanciare Musacchio (avuto a Villarreal) in difesa, mentre sul mercato potrebbe chiedere di puntare su alcuni talenti spagnoli, magari anche quel Ferran Torres cercato da tutte le big europee.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus, riparte l'assalto a Demiral

Milan, sfida alla Juventus (e non solo) per il nipote d'arte