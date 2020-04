Calciomercato Inter, dalla Spagna: la risposta del Barcellona per Arthur

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA ARTHUR / Messe da parte le voci che per giorni hanno fatto impazzire il mercato su Lionel Messi, con il Barcellona che fa filtrare in ogni modo l'assoluta intenzione di non far partire il fuoriclasse argentino, l'asse tra Inter e blaugrana continua ad essere infuocato. L'annuncio di Sergio Zarate (erroneamente confuso con l'agente del calciatore) su Lautaro Martinez ha contribuito ad alimentare le voci che da settimane ormai vedono i catalani in pressing costante sull'attaccante.

Ma mentre la dirigenza nerazzurra si prepara a resistere all'assalto blaugrana, dalla Spagna arrivano nuove voci su una contromossa interista.

A riferirlo è 'Mundo Deportivo' secondo cui il Barcellona è convinto che nella prossima finestra di mercato riceverà offerte per il centrocampista brasiliano Arthur, protagonista fin qui di una stagione non esaltante. Tra i club da tener d'occhio con particolare attenzione, oltre al sempre presente Paris Saint-Germain, il quotidiano catalano segnala dunque anche l'Inter, che già nelle scorse settimane era stata accostata all'ex Gremio nell'ambito di un possibile scambio proprio con Lautaro. L'idea del Barça, però, sarebbe quella di respingere ogni attacco a blindare Arthur, puntando invece alla cessione di altri elementi come Vidal, Rakitic e Alena.