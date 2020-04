CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Torna d'attualità il nome di James Rodriguez per la Serie A.

Dopo il mancato assalto deldell'estimatore Ancelotti la scorsa estate, il fantasista colombiano sarebbe nuovamente nei radar dellaper la prossima finestra di mercato. L'ex Bayern Monaco è in uscita dale non rientra nei piani futuri dialla Casa Blanca.

Calciomercato, duello Juve-United per James Rodriguez

Florentino Perez è disposto anche a scontare il prezzo del cartellino del giocatore, che potebbe cambiare maglia per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Su James resterebbe vigile la Juve, che come riporta il 'Daily Mail' avrebbe avuto già dei contatti con l'agente Jorge Mendes per esplorare la situazione del colombiano. Sul 28enne mancino, oltre ai bianconeri, pure il Manchester United avrebe sondato il terreno con il procuratore portoghese, che gestistisce tra gli altri anche Cristiano Ronaldo e in buoni uffici con la dirigenza juventina. CR7, peraltro, non ha mai nascosto l'ammiazione per James e sarebbe felice di riaverlo al suo fianco dopo l'esperienza maturata al Real Madrid.