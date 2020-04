CALCIOMERCATO INTER THOMAS ATLETICO MADRID / La dirigenza dell'Inter ha il compito di regalare a Conte un rinforzo importante per aumentare la qualità del centrocampo. Oltre agli obiettivi made in Italy, come Castrovilli e Tonali, Marotta guarda attentamente anche all'estero: secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', è tornato nel radar nerazzurro nuovamente il profilo di Thomas Partey, centrocampista ghanese classe 1993 dell'Atletico Madrid. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scippo a Simeone: Marotta prepara il colpo a centrocampo

Thomas Partey è uno dei pilastri dell'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone e sta vivendo forse una delle sue migliori stagioni in carriera. Il club spagnolo non ha nessuna intenzione di privarsi di lui e ha già intavolato i discorsi per il rinnovo di contratto che è in scadenza nel 2023.

Ciò che preoccupa la dirigenza dei 'Colchoneros' è la clausola rescissoria che, come riportato dal 'Mundo Deportivo', è diUna cifra sicuramente alla portata dei principali top club europei per un profilo come Thomas. Lci stava pensando prima del blocco legato al coronavirus, perrappresenterebbe una grande opportunità di mercato da cogliere al volo. Secondo il quotidiano spagnolo la dirigenza nerazzurra è stata ad un passo dal pagare la clausola rescissoria.

Calciomercato Inter, obiettivo Thomas: sfida alla Premier League

Su Thomas non c'è da registrare solo l'interesse dell'Inter. Diversi club della Premier League, come Manchester United e Arsenal, sono sulle sue tracce ma anche la Roma, secondo il 'Mundo Deportivo', segue con particolare attenzione il pupillo di Simeone. Le intenzioni del classe 1993 al momento sarebbero quelle di rimanere in Spagna ma le cose potrebbero cambiare se l'Atlético non riuscisse a chiudere la negoziazione in corso per estendere il suo contratto.

