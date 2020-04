CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO FELIPE ANDERSON / Hirving Lozano potrebbe diventare la carta del Napoli per arrivare a Felipe Anderson: il messicano ha deluso le aspettative nella sua prima stagione in Serie A. Utilizzato come prima punta da Ancelotti non è riuscito ad incidere e con Gattuso è finito ai margini del progetto tanto che si parla di una sua possibile cessione nel calciomercato estivo.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Felipe Anderson può tornare in Serie A

Un problema però è rappresentato dai circa 40 milioni sborsati dal Napoli neanche un anno fa: una cifra che gli azzurri devono recuperare per non effettuare una minusvalenza. Ecco perché Lozano potrebbe rientrare in uno scambio e il 'Daily Express' rilanciano la pista Felipe Anderson. Per arrivare al brasiliano Giuntoli e De Laurentiis potrebbero anche pensare di inserire Lozano nella trattativa con il West Ham. Il messicano piace anche all'Everton di Carlo Ancelotti, lo stesso che lo ha fortemente voluto quando era in azzurro.