Atalanta-Roma si gioca il 12, giallorossi furibondi: la posizione del club

Continua la querelle tra la Lega di Serie A e la Roma per il calendario, con vista sugli impegni di Europa League

La Roma, di nuovo, esprime tutto il suo malcontento nei confronti della Lega in relazione al calendario. Dopo il recupero di Udinese-Roma, stavolta l’oggetto dello scontro è stato il match contro l’Atalanta al Gewiss che con ogni probabilità deciderà la corsa Champions League.

In un momento in cui entrambe saranno reduci dalla semifinale di ritorno dell’Europa League, giovedì 9 maggio. Per questo i giallorossi avevano chiesto lo spostamento del match a lunedì 13 maggio, invece di domenica 12, posticipando al 16 anche la finale di Coppa Italia ora in programma il 15 maggio, in cui è impegnata l’Atalanta contro la Juventus. La Lega ha respinto la richiesta della Roma, contenuta in una nuova lettera molto dura, come era stata quella per il recupero del BluEnergy. Il club giallorosso non ha preso affatto bene questo nuovo ‘no’ della Serie A, a Trigoria lo giudicano come un colpo ulteriore all’integrità del campionato. Così come lo sarebbe giocare Atalanta-Fiorentina a campionato finito. Non a caso, la Roma – trapela dalla società – fa anche notare come dalla Lega sia mancata una risposta proprio alla data in cui verrà recuperata appunto Atalanta-Fiorentina, anche questa fondamentale per la stagione giallorossa e non solo. Insomma, la Ceo Lina Souloukou in particolare (lei in primis sta portando avanti questa ‘battaglia’) e tutta la società continuano a perorare la propria causa e quella della regolarità del campionato.