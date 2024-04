Serie A, calendario 36esima giornata: decisione su Atalanta-Roma e sulla finale di Coppa Italia

La Lega Serie A rende noto il calendario della 36esima giornata: presa la decisione su Atalanta-Roma e sulla finale di Coppa Italia

La Lega Serie A ha comunicato il calendario di anticipi e posticipi della 36esima giornata, terzultimo turno di campionato con diversi appuntamenti cruciali. Tra cui Atalanta-Roma, che ha alimentato il dibattito delle ultime ore.

I giallorossi avevano chiesto che la gara fosse programmata per lunedì 13 maggio, posticipando la finale di Coppa Italia, match in cui saranno impegnati i nerazzurri contro la Juventus, a giovedì 16 maggio. Richiesta tuttavia non accolta, anche perché sarebbe stato impossibile concedere poi l’anticipo all’Atalanta, per sabato 18 maggio, in caso di raggiungimento della finale di Europa League. Quindi, la sfida si disputerà domenica 12 maggio alle ore 20.45, con la finale di Coppa Italia regolarmente confermata a mercoledì 15 maggio.

Ecco il quadro completo del turno, con annessa programmazione televisiva:

Venerdì 10 maggio 2024, ore 20.45 – Frosinone-Inter (DAZN)

Sabato 11 maggio 2024, ore 18.00 – Napoli-Bologna (DAZN)

Sabato 11 maggio 2024, ore 20.45 – Milan-Cagliari (DAZN/SKY)

Domenica 12 maggio 2024, ore 12.30 – Lazio-Empoli (DAZN/SKY)

Domenica 12 maggio 2024, ore 15.00 – Genoa-Sassuolo (DAZN)

Domenica 12 maggio 2024, ore 15.00 – Hellas Verona-Torino (DAZN)

Domenica 12 maggio 2024, ore 18.00 – Juventus-Salernitana (DAZN)

Domenica 12 maggio 2024, ore 20.45 – Atalanta-Roma (DAZN)

Lunedì 13 maggio 2024, ore 18.30 – Lecce-Udinese (DAZN)

Lunedì 13 maggio 2024, ore 20.45 – Fiorentina-Monza (DAZN/SKY)