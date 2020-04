Emergenza Coronavirus, Serie A: tre date per la ripresa del campionato

EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A / Con i numeri dell'emergenza Coronavirus che fanno intravedere primi segnali incoraggianti, il Governo studia la 'Fase 2' per la ripresa delle attivittà e altrettanto fa il calcio nei giorni del grande scontro tra Federazioni e calciatori sul tema taglio degli stipendi. I medici sportivi hanno illustrato le linee guida alle quali gli atleti si dovranno ottenere prima della ripresa, una sorta di seconda idoneità per garantire la salute e la sicurezza di tutti quanti. Dopo questa fase si potrà tornare a ragionare sugli allenamenti, con le prime ipotesi di ripresa per il 4 maggio.

Per quanto riguarda il ritorno in campo invece, considerando le necessarie tre settimane di allenamenti prima di poter tornare a giocare ad un certo livello, secondo 'La Gazzetta dello Sport' la data più ottimistica per la ripresa della Serie A è il 24 maggio. Le altre opzioni sul tavolo sono, di conseguenza, il 31 maggio che dai club viene al momento indicata come la più probabile e dunque il 7 giugno. A quel punto serviranno sei settimane e mezzo per completare le 13 giornate di campionato rimanenti: il campionato quindi non finirà prima di inizio/metà luglio.