CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MERTENS / Dries Mertens è vicino a rinnovare il contratto col Napoli. Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 1° marzo, l'incontro con Aurelio De Laurentiis a fine febbraio è stato un passo importante verso un accordo che le due parti in causa vogliono raggiungere. Gettate le basi per un prolungamento fino al giugno 2022 da 4 milioni a stagione più 500mila euro di bonus, più 2 milioni di incentivi alla firma. L'intesa non è ancora stata definita, ecco perché alcuni club non hanno mollato la presa sul classe '87.

In particolare l', alla ricerca del sostituto di

Calciomercato Napoli e Inter, su Mertens ripiomba l'Arsenal

Inoltre, come riporta 'Sky Sports', c'è da registrare il ritorno in corsa dell'Arsenal. A quanto pare i 'Gunners' hanno detto al suo entourage che presto verrà formulata una proposta contrattuale. Mertens vuole rimanere al Napoli, ma il club londinese ha - almeno sul piano economico - la possibilità di battere il Napoli e la concorrenza dei nerazzurri. Staremo a vedere.

