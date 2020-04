CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI PSG / Il tormentone sul futuro di Mauro Icardi tiene nuovamente banco con l'avvicinarsi del mercato estivo. Il centravanti argentino è in prestito attualmente al Paris Saint-Germain, che può riscattarlo per 70 milioni di euro dall'Inter a fine stagione. Sullo sfondo resta spettatrice interessata anche la Juventus, che ha in Icardi uno degli obiettibi principali per rinforzare l'attacco a disposizione di Sarri.

Icardi continua tenere sulle spine l'Inter, ma come riporta il 'Corriere dello Sport' il PSG avrebbe preso una decisione definitiva sul futuro di 'Maurito'. Il club campione di Francia avrebbe infatti sciolto le riserve e deciso di riscattare il bomber classe '93, versando i 70 milioni nelle casse del club nerazzurro in estate.

Calciomercato Inter, il PSG riscatta Icardi: il piano della Juve

Dopo i tentennamenti degli ultimi mesi i parigini avrebbero quindi deciso di confermare l'argentino per il dopo, con quest'ultimo a fine contratto e destinato all'addio.

CI sarà da capire adesso quale sarà la volontà di Icardi, con l'Inter che avrebbe smentito l'inserimento di una clausola nell'accordo con il PSG che darebbe al giocatore la possibilità di opporsi al riscatto. In questo scenario potrebbe rientrare la Juventus o le altre corteggiatrici di Icardi (Real Madrid?), pronte a bussare alla porta del Dt dei francesi Leonardo per il centravanti albiceleste. I bianconeri potrebbero inserire nell'operazione Pjanic, Douglas Costa, De Sciglio o Higuain nell'affare Icardi con il Paris Saint-Germain. L'eventuale conferma di Icardi sotto la Tour Eiffel allontanerebbe invece Tuchel da Parigi, visti gli screzi con il tecnico che nell'ultimo periodo gli ha preferito puntualmente Cavani al centro dell'attacco.