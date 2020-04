Calciomercato Inter, niente accordo | Lautaro verso l'addio!

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA/ Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter di Antonio Conte, potrebbe dire addio alla Beneamata nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Sport', l'ex giocatore del Racing di Avellaneda non sarebbe disposto a rinnovare il suo contratto con la società meneghina ed il Barcellona di Lionel Messi, che l'ha già designato come erede di Luis Suarez, sarebbe alla finestra.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

L'ultima offerta di rinnovo dell'Inter si aggirerebbe sui 4 milioni di euro a stagione, un'offerta decisamente inferiore in base a quello che potrebbe percepire con la divisa blaugrana o, soprattutto, in Premier League, di gran lunga il torneo più ricco del globo. Inoltre, l'entourage del Toro non sembrerebbe intenzionato a fare passi indietro dal punto di vista economico, un elemento sul quale proprio il Barcellona sarebbe disposto a puntare per portare Lautaro Martinez subito in azulgrana.