Coronavirus, ancora casi nel Valencia: "Contagi a Milano, colpito 35% della rosa"

CORONAVIRUS VALENCIA MILANO / Il coronavirus colpisce ancora il Valencia. Il club spagnolo, che nei giorni scorsi aveva annunciato cinque casi positivi nella sua rosa, stasera ha annunciato che il numero è aumentato in maniera importante.

Nel comunicato si legge che "nonostante le misure stringenti dopo aver disputato una gara di Champions League ail 19 febbraio scorso, gli ultimi risultati dei testi dimostrano che l'esposizione dovuta alle partite ha causato un 35% di casi positivi".

Un messaggio anche alle autorità da parte del club 'Che': "Il Valencia aprofitta di questa nuova prova di alta contagiosità del virus per rinnovare l'invito a restare in casa alla popolazione, seguendo le misure d'igiene già pubblicate". La società ha, inoltre, specificato che tutti i contagiati sono asintomatici, già in quarantena e in buone condizioni di salute.

