Serie A, UFFICIALE: stop fino al 3 aprile | Confermata l'ipotesi playoff

CORONAVIRUS SERIE A PLAYOFF PLAYOUT / Dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivata anche l'ufficialità da parte della FIGC. Come comunicato dalla Federazione in una nota, "in conseguenza di quanto disposto dal DPCM firmato il 9 marzo, il Consiglio ha sospeso le partite organizzate dalle Leghe in programma su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile". È quanto ratificato dalla Federcalcio al termine dell'assemblea straordinaria del Consiglio Federale appena conclusa.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Getafe, la decisione della Uefa | Gli spagnoli chiedono rassicurazioni

Serie A, tre ipotesi sul tavolo se i campionati non saranno conclusi

Confermata anche l'ipotesi playoff in caso di mancata conclusione dei campionati. In totale sono tre le eventuali soluzioni che saranno discusse nel prossimo Consiglio Federale in programma il 23 marzo.

"Senza alcun ordine di priorità, - fa sapere la FIGC - un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, nuova misura della Spagna: implicate Roma, Inter e Napoli

Serie A, recupero gare | Il comunicato della FIGC

Infine, per quanto riguarda il recupero delle gare della Serie A, "tenuto conto che le altre Leghe non hanno scadenze internazionali e quindi una più ampia marginalità di programmazione, il presidente federale ha proposto alla Lega di Serie A, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Lione, emergenza Coronavirus | L'annuncio di Aulas

Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: anche la Ligue 1 a porte chiuse