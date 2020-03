Emergenza Coronavirus, tutta Italia zona protetta | Ecco il modulo per muoversi

p>EMERGENZA CORONAVIRUS ITALIA ZONA PROTETTA SCARICA MODULO MUOVERSI CONTE - L' Italia è zona protetta : questa l'ultima decisione presa dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe, di concerto con le regioni per arginare l' emergenza coronavirus che attanaglia il nostro Paese dal 21 febbraio scorso. Una decisione dura, ma necessaria per rallentare il contagio e non portare il sistema sanitario nazionale al collasso. In ogni caso, chi ha bisogno di muoversi può farlo, ma deve compilare un'autocertificazione da mostrare nel caso in cui venga fermato dalle autorità: CLICCANDO QUI potrai scaricare il modulo necessario