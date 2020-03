CORONAVIRUS BASILEA EINTRACHT / L'emergenza coronavirus si allarga ed ora ad essere a rischio sono anche le coppe europee: dopo la decisione di giocare a porte chiuse alcune gare (da Valencia-Atalanta a Getafe-Inter), ora si pone il problema di trovare uno stadio per Basilea-Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma il prossimo 19 marzo.

Lo ha comunicato il club svizzero specificando che la partita non potrà giocarsi a Basilea: la decisione è stata presa dalla polizia cantonale che ha motivato il no anche alle porte chiuse. Giocare senza tifosi, infatti, non escluderebbe la possibilità che centinaia di tifosi arrivino a Basilea e si radunino davanti allo stadio durante il match. Inoltre, giocare la partita richiederebbe l'impegno anche di personale sanitario che è già attualmente ai limiti della propria capacità. Da qui il no alla disputa della gara a Basilea, anche a porte chiuse: toccherà ora alla Uefa decidere cosa fare, se e dove eventualmente disputare il match di giovedì prossimo.