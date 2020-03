Juventus, Agnelli sull’Atalanta in Champions: "Forse non è giusto. Pensate alla Roma"

AGNELLI ATALANTA CHAMPIONS / Andrea Agnelli, nel corso del suo intervento all'FT Business of Football Summit, ha parlato anche della possibile riforma delle competizioni europee. Una sua considerazione sull'Atalanta apre le porte alla Superlega di cui si è parlato nei mesi scorsi. Ecco alcune delle dichiarazioni del presidente della Juventus, riportate da 'calcioefinanza': "Si potrebbe mantenere il proprio livello internazionale di un club con una determinata posizione minima in classifica, ci sono vari modi. Si può parlare del fatto che solo perchè sei un grande paese devi avere accesso automatico alle competizioni".

Juventus, Agnelli: "Champions? Bisogna tutelare gli investimenti"

Sull'avventura in Champions League della Dea, il presidente della Juventus ha dichiarato: "Ho grande rispetto per quanto sta facendo l'Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto? Penso poi alla Roma, che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere il ranking dell'Italia e si trova fuori dopo una brutta stagione, con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Vanno protetti investimenti e costi". Un'Atalanta con meno possibilità di giocare ad alti livelli, quindi? "Non ho la risposta", ha detto Agnelli, "serve un processo trasparente. Bisogna bilanciare il contributo al calcio europeo e quanto pesa la prestazione di un singolo anno".

