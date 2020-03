INTER ZHANG LEGA MENTANA - Continuano a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, le esternazioni polemiche via Instagram arrivate nella tarda serata di ieri da parte del presidente dell'Inter, Steven Zhang. Nel mirino, il presidente della Lega Calcio, Dal Pino, definito dal massimo dirigente nerazzurro un "pagliaccio".

Il motivo del contendere sono i recuperi della partite rinviata a causa dell' emergenza coronavirus che sta vivendo il nostro Paese in queste settimane, con particolare riferimento a Juventus-Inter . Questa la posizione espressa, attraverso Facebook, dia Enrico, direttore del Tg La7 e grande tifoso del club meneghino: "Un presidente di società dinon può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social". Nel frattempo, la procura dellaha aperto un' indagine sulle parole di Zhang