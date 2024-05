Serie A, cambia il calendario: si gioca giovedì

Stravolto il calendario della 38a giornata, con addirittura la possibilità di vedere il turno iniziare il giovedì: ecco cosa sta succedendo

Ancora tutto da definire. Ancora mille variabili. La 38a giornata di Serie A sarà fuoco e fiamme, per via di posizioni in classifica tutte da definire. Ma c’è una possibilità concreta che il turno possa iniziare addirittura giovedì 23 maggio.

La Fiorentina e l’Atalanta hanno ancora da recuperare una partita, quella rinviata a causa della morte di Joe Barone. La gara, per ovvie ragioni legate all’indisponibilità di slot liberi, è stata posticipata al termine della stagione, ben oltre la 38a giornata di campionato. Questo ha causato qualche malumore interno, con le squadre ancora in lotta per i posti in Europa infastidite dall’impossibilità di giocare in contemporaneità con le due formazioni.

Cagliari-Fiorentina, dubbi sulla data: si può giocare giovedì

Vista la salvezza raggiunta dal Cagliari nel match contro il Sassuolo, il prossimo e ultimo turno di campionato vede contrapporsi in terra Sarda proprio il Cagliari e la Fiorentina. Ma quest’ultima, avrà da preparare per la settimana successiva anche la finale di Conference League in programma il 29 maggio ad Atene, contro l’Olympiakos.

Per via della finale di coppa, la Lega potrebbe addirittura pensare di anticipare la gara Cagliari-Fiorentina al 23 maggio, per dare modo alla formazione viola di tornare presto a Firenze e preparare il match più importante della stagione che si giocherà 6 giorni dopo. Tuttavia, potrebbero nascere problemi con le dirette concorrenti.

Infatti, seppur vero che attualmente la Viola è 8a in campionato e quindi qualificata alla Conference League del prossimo anno, bisogna sottolineare come i discorsi di qualificazione non siano ancora aritmetici, perché Torino e Napoli restano in lotta – stando alla matematica – per un posticino in Europa. Oltretutto, i granata dovranno disputare la 38a giornata di Serie A contro l’Atalanta, già aritmeticamente in Champions League. Ma i neroazzurri mercoledì 22 dovranno disputare la finale di Europa League e non avranno modo di anticipare la sfida di campionato contro la squadra di Juric. Insomma, la Lega dovrà sciogliere questo nodo al più presto. Al momento, nessun orario è stato confermato per l’ultimo turno di campionato.