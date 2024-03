Fiorentina, UFFICIALE: Commisso nomina l’erede di Barone

La Fiorentina, dopo la tragica scomparsa di Joe Barone, comunica chi prenderà il posto del direttore generale con un comunicato ufficiale

La morte di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha commosso e sconvolto il club viola e il calcio italiano. Sono stati giorni molto difficili per la squadra toscana, che deve però guardare anche al futuro e ha comunicato i cambiamenti dirigenziali.

Il club, con una nota ufficiale, ha ringraziato innanzitutto tutti coloro che hanno mostrato, nel mondo del calcio e non solo, tutto il loro affetto alla famiglia Commisso, a quella di Barone e a tutta la Fiorentina. Quindi, ha annunciato che l’area sportiva sarà supervisionata dal direttore sportivo Daniele Pradè, a contatto con il direttore tecnico Nicolas Burdisso.

Queste le parole del presidente Commisso nel comunicato: “Siamo ancora distrutti per l’accaduto, ma il nostro impegno per portare avanti quanto fatto da Barone sarà ancora maggiore. Per questo ho voluto dare continuità, le persone più vicine a Joe avranno il compito di tramandare la sua memoria e il suo operato. Presto intitoleremo la villa del Viola Park a Joe e inizieremo a studiare come organizzare un torneo dedicato a lui”.