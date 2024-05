“Ranieri, il contratto non esiste”: l’annuncio dopo l’impresa

Claudio Ranieri compie un’altra impresa delle sue e salva il Cagliari: l’annuncio sulla prossima stagione è emblematico

Annata particolare per il Cagliari, che dopo la promozione in Serie A conquistata contro il Bari in extremis, è riuscita a salvarsi alla penultima giornata. Decisive le reti di Prati e Lapadula, che a cinque minuti dalla fine ha regalato una gioia immensa al suo mister.

E pensare che Ranieri qualche mese fa aveva intenzione di lasciare la squadra, per troppo amore nei confronti del Cagliari, della piazza. Voleva dare una scossa ai ragazzi. Ma gli stessi, dopo un confronto diretto con l’allenatore nello spogliatoio in un momento delicatissimo della stagione, chiesero all’allenatore di non abbandonarli.

Sir Claudio, dunque, si è rimboccato le maniche come ha sempre fatto nella sua lunga e gloriosa carriera e contro il Sassuolo ha festeggiato un’altra piccola grande impresa delle sue. Chiaramente, viste anche le 72 primavere alle spalle, ci si domanda se l’allenatore rossoblu continuerà a essere protagonista anche per le prossime stagioni dopo aver centrato l’obiettivo. E la risposta è arrivata pronta da parte del presidente Tommaso Giulini.

Cagliari, Giulini: “Ranieri resta”

Nel post-vittoria a Reggio Emilia, il presidente del Cagliari ha parlato ai microfoni di DAZN e alla domanda sul futuro di Claudio Ranieri ha ricordato chiaramente che il contratto del mister ha una scadenza fino al 2025, ma ha anche aggiunto che “Non esiste contratto per lui. Varrà fin quando vuole restare e fin quando avrà il fuoco dentro”.

Al termine della stagione, ovviamente Ranieri e la società avranno un confronto in vista degli obiettivi per la prossima stagione. Bisognerà capire che tipo di mercato fare e se alzare l’asticella per l’annata 2024-25. Nel frattempo, anche il mister ha confermato la sua permanenza per i prossimi mesi: “Io ho un altro anno di contratto col Cagliari. Lasciatemi tranquillo”.

E in merito al “fuoco dentro” di cui parlava Tommaso Giulini, l’esperto allenatore non smentisce il suo presidente: “L’entusiasmo che ho è maggiore rispetto a quello che avevo il primo giorno”. Insomma, Ranieri non molla dopo questo altro grande successo. Una nuova salvezza raggiunta con sudore, fatica e sacrificio. Valori che contraddistinguono da sempre il lavoro del tecnico romano.