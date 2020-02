Europa League, Arsenal-Olympiakos 1-2: El Arabi al 120' gela i Gunners

EUROPA LEAGUE ARSENAL OLYMPIAKOS / La sorpresa più clamorosa della serata di Europa League arriva da Londra, dove l'Arsenal, una delle favorite per la vittoria del trofeo, è stata eliminata in casa dall'Olympiakos. Gunners sconfitti per 2-1, dopo che la vittoria per 1-0 in Grecia sembrava aver messo tutto in discesa. Gli ellenici ci credono e mandano la sfida ai supplementari con la rete di Cissé al 53'.

All'overtime succede di tutto: la rete di(113') sembra scacciare la paura per i londinesi, ma, al 120', riporta avanti l'Olympiakos. Non è finita perché al terzo minuto di recupero ancora Aubameyang ha la palla per riportare la qualificazione dalla parte dell'Arsenal, ma sbaglia incredibilmente a porta spalancata.

