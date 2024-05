HIGHLIGHTS | Frosinone scatta per la salvezza, thriller con due rigori a Udine nel recupero: e il Sassuolo è in Serie B

Frosinone ok a Monza e vicinissimo alla salvezza: tra Udinese ed Empoli due rigori nel recupero e nulla di fatto, il Sassuolo intanto è in Serie B

Altro verdetto in campionato, con la seconda retrocessione decretata dai risultati di questo pomeriggio. La vittoria del Frosinone a Monza e il pari tra Udinese ed Empoli condannano il Sassuolo, che retrocede in Serie B dopo undici anni di permanenza in massima serie. A questo punto, per la terza retrocessione, è ancora tutto apertissimo.

Il Frosinone fa un gran passo avanti, vincendo a Monza per 1-0, con una rete di Cheddira, di testa, nei primi minuti. In seguito, lo stesso Cheddira e Harroui sprecano a più riprese il raddoppio, i padroni di casa a fine primo tempo spaventano i ciociari con il palo di testa di Djuric e nel finale con una palla gol pazzesca fallita da Caprari. Con un pari nell’ultima in casa con l’Udinese, i ciociari sarebbero salvi.

A Udine, alta tensione tra i friulani e l’Empoli, ma le due squadre naturalmente ci provano. I toscani troverebbero il vantaggio nel primo tempo con una staffilata di Maleh, rete però annullata per un fallo precedente, in mischia, di Niang. Nella ripresa, la palla gol più clamorosa è dei bianconeri, con Davis che si divora un gol incredibile di testa. Fino alla sciocchezza di Samardzic, che regala un rigore agli ospiti, realizzato da Niang. Nel recupero succede ancora di tutto, con l’occasionissima di Pajero sventata da Caprile al 98′ e il lungo consulto al Var per fallo da rigore sullo stesso Pajero, concesso da Guida. Samardzic realizza e rimette avanti l’Udinese in classifica al minuto numero 104. Empoli che dovrà vincere a tutti i costi con la Roma, Udinese in vantaggio di un punto ma che non potrà fare calcoli a Frosinone.

MONZA-FROSINONE 0-1 – 9′ Cheddira

UDINESE-EMPOLI 1-1 – 90′ Niang rig. (E), 104′ Samardizic rig. (U)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 92, Milan 74, Bologna* e Juventus* 67, Atalanta* 66, Roma* 60, Lazio* 59, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa* e Monza 46, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona* e Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 15

*una partita in meno