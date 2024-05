Dumfries risponde a Kamada, il sesto posto si complica per Tudor | HIGHLIGHTS

Inter-Lazio finisce 1-1, Dumfries nel finale gela i biancocelesti e complica il sogno sesto posto per la squadra di Tudor

Speranze sesto posto che si complicano per la Lazio. I biancocelesti, che come la Roma sperano nella vittoria dell’Atalanta in finale di Europa League per poter approdare nella massima competizione europea, possono ancora sperare. Ma il risultato ottenuto dagli uomini di Tudor in quel di San Siro contro l’Inter complica parecchio il percorso.

Il gol del pareggio segnato da Dumfries a pochi minuti dal fischio finale, in risposta al vantaggio di Kamada, fa perdere ai biancocelesti tre punti preziosi. La Lazio va subito in gol con Castellanos, ma l’argentino è in fuorigioco e l’arbitro Sacchi, corretto dal Var, annulla. Dopo lo spavento iniziale, l’Inter mette il naso fuori dalla porta. Dimarco è l’uomo più pericoloso dei nerazzurri, ma Provedel è molto attento. La Lazio però passa. Il sinistro di Kamada dal limite è forte e Sommer non riesce nella risposta vincente.

L’Inter tenta la rimonta, ma la Lazio mantiene una buona gestione della gara. Il rischio maggiore arriva con il palo di Lautaro Martinez colpito di testa da corner. Nel finale Castellanos sciupa un ghiottissimo contropiede e a tre minuti dal termine arriva il pari. Punizione di Sanchez dalla destra e colpo di testa di Dumfries vincente. L’olandese stacca più in alto di Marusic e deposita in rete il pallone. Un pari che sa di beffa per la Lazio e che rischia di complicare il sesto posto.

Inter-Lazio 1-1

Marcatori: Kamada (L) 32′, Dumfries (I) 87′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna* e Juventus* 67, Atalanta* 66, Lazio e Roma* 60, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa* e Monza 46, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona* e Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 15

*una partita in meno