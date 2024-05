Inter, Inzaghi rassicura i tifosi: “Zhang ottimo presidente”

In casa Inter è il momento della festa: ultima gara a San Siro con il pareggio arrivato nel finale con la Lazio

È tempo di godersi il successo in casa Inter: i nerazzurri si congedano dal proprio pubblico pareggiando con la Lazio nell’ultima gara casalinga.

Morale al settimo cielo in casa Inter: il gol di Dumfries nel finale ha permesso ai nerazzurri di congedarsi dal proprio pubblico con un pareggio contro la Lazio. Un pareggio arrivato nei minuti finali, prima della festa e della cerimonia di premiazione dei nerazzurri come nuova squadra campione d’Italia.

“Ci sono i miei figli e mia moglie che non vedono l’ora di entrare in campo, ci goderemo lo spettacolo di questo pubblico meraviglioso che meritava questo scudetto” ha confessato a fine partita Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn. Il tecnico nerazzurro ha ricordato: “Festeggiamo dal 22 aprile, è stato emozionante, avevo vinto uno scudetto da calciatore, ma dopo 24 anni vincerlo da allenatore è una cosa bellissima”.

Inter-Lazio, le parole di Simone Inzaghi a fine partita

Sul suo percorso da allenatore, Inzaghi ha ricordato: “Ci vuole tanta passione, non è semplice, bisogna avere la fortuna di lavorare in società serie e organizzate, per me è stato così con Lazio e Inter e ci siamo tolti grande soddisfazioni”.

A proposito di società, Inzaghi ha commentato le ultime vicende relative alla proprietà nerazzurra: “Ieri ero con Marotta e Ausilio, posso solo ringraziare Zhang, è stato sempre un ottimo presidente, mi ha supportato e sopportato ed è stato di grande aiuto. Delle questioni tecniche è giusto che ne parli chi di dovere, io posso solo ringraziare tutti per l’organizzazione”.

Ora è il momento della festa: “Dal 22 aprile ci siamo gustati l’affetto con i tifosi, io sono stato in famiglia, abbiamo un po’ lasciato tutti il piede dall’acceleratore com’è giusto che sia. Questi sono momenti da condividere. Demone? Ormai ci siamo abituati, fa piacere soprattutto il rapporto che si è instaurato con i tifosi. Ci è voluto un po’ di tempo, abbiamo vinto tanto e dobbiamo continuare a farlo”.