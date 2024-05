Inter, Lautaro lancia un messaggio: “Entro questa settimana”

Inter, Lautaro Martinez parla chiaro: il messaggio rivolto al club non lascia dubbi

Grande protagonista dello scudetto interista, Lautaro Martinez terminerà la stagione da capocannoniere del campionato.

L’attaccante argentino e il suo entourage stanno lavorando per il rinnovo di contratto. E mentre Marotta ha sottolineato come non ci siano problemi con i giocatori, in merito al discorso prolungamento lo stesso Lautaro ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’. “Non so cosa succederà, ma questa settimana dobbiamo trovare un accordo” ha dichiarato l’attaccante nerazzurro. Segno di come un’intesa ancora non sia stata raggiunta, ma le parole fanno capire quella che è la volontà del calciatore, ossia quella di restare a Milano e indossare ancora la maglia dell’Inter.

Lautaro ha commentato anche quelle che sono state le parole di Steven Zhang: “Noi dobbiamo concentrarci su quelle che sono le vicende di campo. Siamo tranquilli, ci godiamo la festa con i nostri tifosi. Spetta alla società gestire quelle vicende”.