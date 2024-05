DIRETTA Serie A, Roma-Genoa 0-0: doppio salvataggio di Svilar | LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di De Rossi e il Genoa di Gilardino in tempo reale

La Roma ospita il Genoa nella Capitale nel posticipo domenicale valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che vivono un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.

I giallorossi di Daniele De Rossi sono reduci dall’eliminazione dall’Europa League ad opera del Bayer Leverkusen cui ha fatto seguito la sconfitta esterna contro l’Atalanta. Serve una vittoria per tenere ancora vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions, sperando che magari i bergamaschi battano i tedeschi nella finalissima di Dublino. I rossoblu di Alberto Gilardino, invece, hanno una striscia aperta di tre risultati utili con le vittorie ottenute contro Cagliari e Sassuolo inframezzate dal pareggio esterno contro il Milan. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i liguri si sono imposti con un netto 4-1 sull’allora squadra di Mourinho grazie alla doppietta di Messias dopo le reti di Gudmundsson, Thorsby e Cristante. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Genoa live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Genoa

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini; Lukaku. All. De Rossi

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco De Winter, Vasquez, Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna* e Juventus* 67, Atalanta* 66, Lazio e Roma* 60, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa* e Monza 46, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona* e Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 15

*una partita in meno