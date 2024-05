Ribaltone Inter, la Juve ne approfitta e porta via Bastoni

Alessandro Bastoni nel mirino della Juventus, che vuole provare a sfruttare il momento critico dell’Inter

Giorni delicatissimi e “tremendi”, per l’Inter, come ammesso anche da Beppe Marotta, per il futuro della società in questo momento in bilico. Nerazzurri che non hanno trovato l’intesa con Oaktree per il rifinanziamento del prestito, il fondo americano potrebbe procedere all’escussione del pegno e quindi a rilevare la società dalle mani di Zhang, con scenari ancora tutti da definire.

Appare difficile pensare che Oaktree voglia svalutare il club, visto il suo valore, ma il presidente Zhang ha ammesso che questo potrebbe creare qualche problema nella “stabilità” societaria e della squadra. Nel passaggio di proprietà ad un ulteriore compratore, potrebbero poi essere prese decisioni relativamente al futuro di alcuni big, in chiave di mercato. Situazione monitorata con attenzione da altri club, anche in Serie A.

Calciomercato.it, sul proprio canale ‘X’, ha chiesto, nel consueto sondaggio quotidiano, quale sarebbe il “tradimento” peggiore per i nerazzurri. La Juventus potrebbe fiondarsi su Alessandro Bastoni, eventuale operazione di mercato che ha ricevuto il 40,9% di voti come “peggiore” scenario di mercato possibile per l’ambiente nerazzurro. Poco dietro, un eventuale passaggio di Calhanoglu sempre ai bianconeri (30,3% dei voti). Verrebbero presi con maggiore filosofia Thuram al Milan (19,7%) e Frattesi al Milan (9,1%).