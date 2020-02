EUROPA LEAGUE INTER LUDOGORETS / L'Inter vince anche la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets e accede agli ottavi di finale. 2-1 il risultato finale, con i bulgari che però, dopo un buon inizio dei nerazzurri in un San Siro a porte chiuse, avevano spaventato la truppa di Conte con il gol di Cauly che poteva riaprire la qualificazione al 26'.

pareggia però immediatamente al 32' con un tiro cross deviato da un difensore, poi, al 48' della prima frazione, chiude un triangolo cone realizza un 'gollonzo' da 'Mai dire gol', con la palla che gli rimbalza in testa, da terra, dopo la parata del portiere. Ripresa in gestione da parte dell'Inter, che sfiora ancora il gol con una traversa di Sanchez e un palo di Lukaku, nel finale il Ludogorets ha qualche opportunità per trovare almeno il pareggio ma il punteggio non cambia più. Inter agli ottavi, che attenderà, domani, l'esito del sorteggio di

INTER-LUDOGORETS 2-1 - 26' Cauly (L), 32' Biraghi (I), 48' pt Lukaku (I)