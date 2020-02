Emergenza Coronavirus, stop al calcio ad una condizione | L'annuncio di Uva

EMERGENZA CORONAVIRUS UVA / L'emergenza Coronavirus ha inevitabilmente toccato anche il mondo dello sport con gare rinviate, possibili match a porte chiuse ed ulteriori risvolti tutti in via di definizione. In merito all'argomento è intervenuto anche il vicepresidente della Uefa, Michele Uva, che ai microfoni di 'Rai Radio1 Sport' ha ammesso: "Siamo in una fase d’attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati.

Cerchiamo di non fermarci: il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Uva ha quindi proseguito parlando anche sul fair play finanziario: "Le regole europee quasi mai sono identiche a quelle nazionali, la Uefa sta lavorando per fare in modo che alcune regole diventino tecnicamente obbligatorie nei singoli campionati. City? Aspettiamo il giudizio del TAS che è la Cassazione sportiva”.

