Serie B, emergenza Coronavitus: il messaggio di Vigorito

L'emergenza legata al Coronavirus è certamente l'argomento del momento in Italia con il mondo del calcio che non è chiaramente esente da conseguenze.

In Serie A pronte le gare a porte chiuse, mentre per quanto riguarda la B ha detto la sua il patron del, Oreste, che a 'Sky Sport' ha ammesso: "Vogliamo capire quali sono le necessità di tutti i presidenti, i riflessi di una sospensione o di partite a porte chiuse non riguardano solo chi gioca. La mia idea è quella di aspettare le decisioni del governo e di nazionalizzare al massimo la decisione, evitando disparità. E poi capire, nei prossimi giorni, il da farsi".

