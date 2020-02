JUVENTUS DOUGLAS COSTA SARRI / Lesione al bicipite femorale e 15-20 giorni di stop: lo stop di Douglas Costa ricambia i piani della Juventus di Sarri che nelle ultime uscite aveva rilanciato il 4-3-3 con il brasiliano sull'estero. Un modulo che ora il tecnico bianconero non potrà presentare nelle prossime partite in maniera classica considerato che non esiste una vera alternativa all'ex Bayern Monaco, salvo un ritorno in avanti di Cuadrado, che finora è stato quasi sempre impiegato come terzino destro. Così la Juventus potrebbe tornare a presentare il tridente pesante con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo tutti insieme dal primo minuto: un assetto tattico che può funzionare se i tre davanti riescono a garantire il giusto equilibrio in fase di non possesso palla.

L'alternativa è il 4-3-1-2 utilizzato spesso in questa stagione: un modulo che vedrebbe come trequartista(anche sevorrebbe schierarlo con più costanza come mezzala) o magari anche con Dybala nella versione '10' vero e proprio con CR7 e il Pipita davanti.

Una soluzione, quella del trequartista, che ha funzionato molto bene quando utilizzata: dati alla mano, infatti, la media punti con il 4-3-1-2 è di 2,65 a partita, mentre con il tridente (con Costa o quello pesante) si scende a 1,9. Inoltre, nelle quattro volte che Sarri ha lanciato nella mischia dal primo minuto il trio delle meraviglie sono arrivate tre vittorie e una sconfitta (a Napoli) per una media di 2.25, ancora inferiore a quella del trequartista classico. Insomma, l'assenza di Douglas Costa potrebbe rappresentare - numeri alla mano - un aiuto insperato per il tecnico di Figline finito sul banco degli imputati dopo il ko di Verona.

