JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND / Subito una prodezza di Emre Can con la maglia del Borussia Dortmund. L'ex centrocampista bianconero ha infatti realizzato un super gol da fuori nel match di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, siglando il momentaneo 2-1 dei gialloneri.

Un destro da quasi trenta metri che non ha lasciato scampo al portiere avversario e che non è passato inosservato neanche tra i tifosi bianconeri. I supporters della Juve si sono scatenati su Twitter scagliandosi contro la decisione della società di cedere il tedesco diventato un esubero con Maurizio Sarri in panchina. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.