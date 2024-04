Lo lasciano andare gratis: sfida lanciata per Juventus, Inter e Milan

La decisione è stata già presa: il club non ha intenzione di attivare l’opzione di rinnovo, occasione gratis per Juve, Inter e Milan

A caccia della giusta occasione. Il calciomercato estivo è ormai partito e i dirigenti sono alla ricerca delle migliori opportunità a prezzo più basso.

L’Inter da questo punto di vista ha giocato di anticipo, prendendo due calciatori a parametro zero come Taremi e Zielinski. Marotta è un esperto dei colpi gratis e non ha intenzione di fermarsi. Sulla stessa lunghezza d’onda sono però sintonizzate sia Juventus che Milan: anche loro vanno alla ricerca degli acquisti giusti senza grossi esborsi economici, meglio ancora se gratis.

Un’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League dove un big è pronto a cambiare maglia e a farlo a parametro zero. È Raphael Varane, centrale francese del Manchester United, che potrebbe diventare una ghiotta occasione da cogliere per le big di Serie A (e non solo). Il contratto è in scadenza a fine stagione, con la possibilità per il club di estenderlo di un anno in maniera automatico, sfruttando l’opzione presente nell’accordo firmato quando è stato acquistato dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, occasione Varane: sfida a Inter e Milan

Stando a quanto riporta il ‘Mirror’, il Manchester United avrebbe preso la decisione di non sfruttare l’opzione e quindi di lasciar partire a zero il francese al termine di questa stagione.

Il club potrebbe provare a raggiungere un nuovo accordo a ingaggio ridotto, ma lo stesso Varane avrebbe dubbi sulla sua permanenza allo United e potrebbe accogliere con entusiasmo una nuova sfida. Juventus, Inter e Milan, tutte alla ricerca di rinforzi per la difesa, potrebbero cogliere l’occasione, ma anche in questo caso servirebbe un passo del calciatore che dovrebbe accettare di ridursi l’ingaggio. Suggestione comunque da tenere d’occhio: Varane in Serie A gratis potrebbe essere un’opportunità per le tre big italiane.