Tifoso mima l’aereo di Superga, pugno duro del Verona: “Sarà allontanato”

Polemica e intervento ufficiale da parte del Verona: il club annuncia seri provvedimenti dopo il gesto riferito a Superga

Non è passato inosservato il gesto di un tifoso: la società è pronta a intervenire per sanzionarlo dopo i fatti delle scorse ore.

Rabbia e sdegno allo stadio ‘Bentegodi’ dove nel match valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A, i padroni di casa del Verona sono stati sconfitti per 2-1 dal Torino dell’ex Ivan Juric. Una sconfitta pesante per la formazione scaligera che sperava di poter chiudere definitivamente il discorso salvezza, anche alla luce della trasferta di Salerno e dell’ultima gara interna contro i campioni d’Italia dell’Inter.

Comprensibile, dunque, il malumore dei tifosi. Non il gesto di un uomo nel settore occupato dai tifosi di casa il quale, rivolgendosi ai supporter granata, ha più volte mimato il gesto della caduta di un aeroplano, un chiaro ed evidente riferimento alla tragedia di Superga, in cui persero la vita i giocatori del Grande Torino e di cui di recente si è ricordato l’anniversario. Lo fece già un tifoso della Juventus in occasione di un derby nel 2019. In quel caso il club bianconero lo indentificò grazie alle immagini delle telecamere e lo bandì per cinque anni dal suo stadio.

Verona-Torino, tifoso offende la memoria di Superga: interviene il club

Anche l’Hellas Verona è intervenuta in merito, facendo sapere di “aver intrapreso tutte le azioni necessarie all’identificazione e all’allontanamento dallo stadio del soggetto” che al ‘Bentegodi’ – in occasione della partita tra Verona e Torino, si è reso protagonista “di gesti che non rispecchiano i valori di questo Club e della sua grande tifoseria”.

Insomma, sulla falsariga di quanto fatto dalla Juventus cinque anni fa, anche l’Hellas Verona potrebbe ‘bandire’ il tifoso responsabile dell’ignobile gesto dopo averlo individuato con l’ausilio delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.