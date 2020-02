Fiorentina, annuncio UFFICIALE su Ribery

FIORENTINA RIBERY UFFICIALE - Si avvicina il ritorno in campo di Frank Ribery. L'esperto fantasista francese questa mattina ha subito un nuovo intervento per rimuovere i mezzi di sintesi applicati a dicembre.

Difficile ancora ipotizzare quandopotrà averlo a disposizione, ma intanto laha pubblicato il seguente comunicato ufficiale per annunciare che l'ex Bayern Monaco dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi a parte: "ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Frank Ribery è stato sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo".