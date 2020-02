CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MESSI SERIE A/ Nell'estate di calciomercato del 2018, precisamente ad inizio luglio, la Juventus allora di Massimiliano Allegri ha ufficializzato l'arrivo di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Il portoghese, fresco campione d'Europa con le Merengues, ha rappresentato un colpo senza precedenti per il calcio italiano, in rilancio dopo alcune stagioni decisamente in chiaroscuro. Ad aiutare la crescita del movimento, soprattutto negli ultimi tre mesi estivi invece, quelli del 2019, ci ha pensato l'Inter, in grado di riportare un tecnico della caratura di Antonio Conte in Serie A ed accaparrarsi uno dei bomber più famosi del globo: Romelu Lukaku. Non solo, alla Juventus è ad esempio arrivato forse il giovane difensore più promettente degli ultimi anni, Matthijs de Ligt. Ciliegina sulla torta, in quest'inverno, la Beneamata ha strappato il sì di Christian Eriksen, altra stella planetaria di questo sport. Insomma, il calcio italiano e la Serie A sono in rilancio e, negli ultimi giorni, si parla con insistenza di un possibile colpo Lionel Messi, soprattutto per Inter e Juventus. Ma oltre alla Pulce, andiamo ad analizzare tutti i possibili grandi colpi di calciomercato per la Serie A del futuro. Per le ultime notizie sul campionato italiano di calcio---> clicca qui!

Calciomercato Serie A, non solo Messi | Da Pogba ad Aubameyang, i possibili grandi ritorni

Lionel Messi è davvero il grande sogno di molti. Il sei volte Pallone d'Oro è stato da sempre un pallino di Marco Tronchetti Provera, noto imprenditore, e legato alla dirigenza nerazzurra, nonché sponsor dell'Inter con il marchio Pirelli. Attenzione anche alla Juventus che nel 2021, quando Messi andrà in scadenza di contratto, potrebbe tentare un affondo simile a quello operato per Cristiano Ronaldo, senza neanche dover pagare il cartellino. Negli States si direbbe: "Yes we can".

Il grande sogno di portare un altro campionissimo nel nostro non è soltanto utopia. Attenzione però ad altri grandi nomi, uno su tutti Paul. I l centrocampista del Manchester United viene da tempo accostato alla Juventus , così come Pierre Emerick, con un passato al Milan, che l'avrebbe ripreso nella famosa estate di calciomercato del 2017, quella segnata dalla gestione. In chiave Juventus invece, tiene banco il nome di, ex regista del Napoli, che potrebbe riabbracciare Maurizio Sarri , che l'ha allenato prima in azzurro poi in maglia Blues, durante la stagione al Chelsea.

Calciomercato Serie A, non soltanto grandi ritorni | Gli altri big

Da seguire con attenzione per la prossima estate anche il nome di Luka Modric. Il centrocampista croato, Pallone d'Oro del 2018, è ai margini del progetto di rinascita del Real Madrid e gode, soprattutto, della stima di un suo idolo, Zvonimir Boban, con il quale il feeling è ai massimi termini. Sull'ex Tottenham occhio anche all'Inter, da sempre intenzionata ad assicurarsi le prestazioni del capitano della nazionale balcanica. Abbassando invece l'età segnata sulla carta d'identità, tengono banco tre nomi in particolare: Mbappe, Sancho ed Havertz. Tutte e tre le stelline, rispettivamente al PSG, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, sono state accostate alla Juventus di Fabio Paratici che, dopo il super colpo Matthijs de Ligt, potrebbe investire forte di nuovo su un giovane di prospettiva. Tornando invece in Spagna, stavolta in casa Barcellona, occhio ai nomi di Ivan Rakitic e Luis Suarez. Il primo molto vicino all'Italia nelle ultime due finestre di mercato, il secondo una suggestione calda soprattutto per l'attacco del nuovo Milan.

