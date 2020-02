INTER SPALLETTI / L'Inter non ci sta e attraverso l'Ansa replica a Spalletti che ieri, in occasione degli 'Italian Sport Awards', aveva dichiarato di non essere potuto andare al Milan poiché il club nerazzurro scelse - dopo l'esonero - di tenerlo a libro paga.

L'ex tecnico "rifiutò la buonuscita", fa sapere la società di Viale della Liberazione attraverso l'agenzia stampa, "che lo avrebbe liberato consentendogli così di accettare le proposte del". In più l'Inter sottolinea che "oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti", gli aveva proposto "un'ulteriore offerta economica come incentivo all'esodo, che non è stata accolta dall'allenatore".