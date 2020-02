CALCIOMERCATO JUVENTUS SANE MANCHESTER CITY BAYERN MONACO / Archiviata la sessione invernale con il solo colpo Kulusevski per l'estate, la dirigenza della Juventus è già proiettata alla ricerca di nuovi rinforzi in vista del calciomercato estivo. Tra i numerosi profili seguiti dal club bianconero potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma per l'attacco: si tratta di Leroy Sanè, talento del Manchester City fermato in questa stagione dalla lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il tedesco si prepara a tornare in campo e la Juventus osserva interessata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus: la sfida infinita si sposta sui parametri zero

Calciomercato Juventus, occhi su Sane: Bayern Monaco sempre in pole

Il talentuoso classe 1996 è un obiettivo dichiarato da mesi del Bayern Monaco, che come anticipato da Calciomercato.it è sempre in pole per il giocatore. I bianconeri restano però alla finestra: Sanè è in scadenza di contratto nel 2021 e rappresenta per caratteristiche il profilo ideale per l'eventuale post Douglas Costa. Nella prossima estate la richiesta del Manchester City potrebbe inoltre abbassarsi fino a circa 60 milioni di euro, soprattutto nel caso in cui l'ex Schalke 04 dovesse manifestare l'intenzione di non rinnovare l'attuale contratto. Un'occasione che la Juve monitorerà dunque con grande attenzione. Si profila un'estate piuttosto calda per il futuro di Sanè.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio in attacco e tradimento

Calciomercato Juventus, bomba dall'Inghilterra: offerta shock per van Dijk