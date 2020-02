INTER ERIKSEN SCONCERTI / Non un grandissimo esordio in Serie A per Christian Eriksen che ieri sera è stato sostitutito poco prima dell'ora di gioco da Brozovic. Gara ordinata quella del danese dell'Inter che non ha ancora fatto vedere i lampi di classe caratteristici del suo gioco.

Giudizio rimandato quindi per l'ex Tottenham anche dalle parole del giornalista Marioche sulle colonne del 'Corriere della Sera' analizza nello specifico la sua prestazione: "Eriksen non c’è stato, ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque. Si poteva pretendere di più? Sì. Penso anche che Eriksen sia una mezzala di gruppo, si nota dentro la nuvola di un reparto folto non per gli spunti personali. Molto più vistoso Barella, più opportunista Vecino e più fantasista Sensi. Eriksen dovrebbe essere la somma di tutti gli altri. Forse lo sarà, forse no, non siamo davanti a un fuoriclasse assoluto, ma a un gran bel giocatore sì".

LEGGI ANCHE >>> Udinese-Inter, fuori Eriksen e i nerazzurri vincono: danese nel mirino!