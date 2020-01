CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI OCCASIONI / È una Roma estremamente attiva quella delle ultime ore con le ufficialità dei giovani Perez e Villar. In uscita c'è invece Florenzi pronto ad iniziare una nuova avventura al Valencia mentre i giallorossi potrebbero valutare eventuali occasioni. Di questo pensiero è il ds Petrachi, che ha parlato di sfuggita allo Sheraton ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "Le occasioni le valuteremo, finché il mercato non è chiuso non si può mai dire nulla.

Sostituire Florenzi? Non parlo delle opzioni" .Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

