Calciomercato Inter, nuovo colpo sudamericano

CALCIOMERCATO INTER CARBONI / Se il calciomercato in entrata per la prima squadra può considerarsi chiuso, non può dirsi lo stesso per il mercato dei giovani talenti dove l'Inter rimane attivissima in queste ore.

Preso Martin Satriano dal Nacional Montevideo , la dirigenza nerazzurra si sarebbe assicurata un altro talento di origini sudamericane. Si tratta di Franco Ezequiel, attaccante argentino classe 2003 aggregato al settore giovanile del. Secondo 'TyC Sports' Carboni sarà a breve un giocatore dell'Inter.