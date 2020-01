CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CHELSEA / Dries Mertens è lontano dai campi di gioco dallo scorso 22 dicembre quando giocò circa un quarto d'ora contro il Sassuolo. Poi solo infermeria e recupero fisico per l'attaccante belga che ha provato in ogni modo a recuperare da un problema agli adduttori. Si è quindi parlato tanto del numero 14 del Napoli soprattutto per la sua lunga assenza.

Il nome di Mertens torna però di fortissima attualità anche in ottica calciomercato visto anche e soprattutto un contratto in scadenza il prossimo giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Petagna ai dettagli: affare in dirittura d'arrivo

Calciomercato Napoli, Mertens verso il Chelsea: l'affondo

La novità sul futuro del belga arriva direttamente da 'Sky Sport' che sottolinea come il Chelsea faccia sul serio per Mertens. Il club inglese, piombato con decisione sul centravanti di Gattuso, proverà a portarlo in Inghilterra in questa finestra di mercato. In tal senso ci sono contatti in corso tra i 'Blues' e il Napoli, per capire la fattibilità dell'operazione pagando un indennizzo da 6-7 milioni di euro. In caso di arrivo del belga a Londra, il club britannico potrebbe liberare Giroud in ottica Tottenham.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

ESCLUSIVO, asse Napoli-Inter: preso un giocatore per la Primavera azzurra

Calciomercato Napoli, Giuntoli non si ferma: le ultime di CM.IT su Petagna