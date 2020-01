CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Quella sensazione di una settimana di fuochi d'artificio che avrebbe dovuto attendere l'Inter dopo lo sfogo del tecnico Antonio Conte sembra man mano sgonfiarsi, soprattutto dopo il grande annuncio del colpo Christian Eriksen. Il reintegro di Matias Vecino e alcuni ragionamenti approfonditi hanno portato ad un rallentamento delle operazioni in entrata, con il risultato che il calciomercato dei nerazzurri a meno di colpi di scena last-minute potrebbe considerarsi già concluso, escludendo operazioni minori e di contorno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ci si aspettava soprattutto l'ingaggio di un bomber di scorta, un vice-Lukaku d'esperienza, con la scelta che si era ridotta al ballottaggio tra Olivier Giroud e Fernando Llorente.

Col francese però non ci sono aggiornamenti ormai da giorni e nelle scorse ore sarebbe spuntata l'ipotesi, a caccia di un centravanti per sostituire Harry Kane. Segnale evidente di come la trattativa, dopo l'accordo praticamente raggiunto, si stia ormai complicando. Ulteriore conferma in questo senso arriva dal profilo Facebook dell'agente Vincenzoche ha fatto da intermediario nell'operazione che avrebbe potuto portare Giroud a Milano, il quale in un post a commento della notizia sugli 'Spurs' ha scritto: "Bye bye Inter...". Qualche spiraglio rimane invece per lo spagnolo del. L'asse di mercato con gli azzurri si sta consolidando e il possibile arrivo disbloccherebbe la partenza di Llorente con una formula low cost. Ma bisogna capire le tempistiche e, soprattutto, se l'Inter dopo l'arrivo di Eriksen è ancora interessata.

