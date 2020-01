MILAN TORINO PROBABILI FORMAZIONI PIOLI / Domani a San Siro arriva il Torino di Walter Mazzarri. I granata sfideranno il Milan di Stefano Pioli per i quarti di finale di Coppa Italia. Un match importante per entrambe le squadre: i rossoneri per l'occasione non dovrebbero affidarsi ad un massiccio turnover anche per via del calciomercato.

In porta Gigio Donnarumma, totalmente recuperato, è pronto a difendere la porta del Diavolo; in difesa scelte praticamente obbligate: le condizioni non perfette di Calabria spingono Conti ad una nuova maglia da titolare. Musacchio dovrebbe far rifiatare Kjaer; Romagnoli e Theo Hernandez completeranno la linea a 4.

Resta in bilico la posizione di Rodriguez, destinato a salutare.

A centrocampo davvero pochi dubbi: al centro Bennacer, squalificato in campionato, sarà al suo posto. Rilancio per Krunic al posto di Kessie. A destra ancora Castillejo: non c'è spazio per Suso, vicino al Siviglia, e disturbato dalle sirene di calciomercato. Bonaventura sulla sinistra dovrebbe vincere il ballottaggio con Calhanoglu.

Niente da fare dunque per Paqueta, sempre più fuori dal progetto tecnico. In avanti Rebic è sicuro del posto; Piatek, sempre nel mirino del Tottenham, potrebbe invece spuntarla su Ibrahimovic. Un'ultiore panchina sarebbe un chiaro segnale di mercato.

Probabili FormazioniMilan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek(Ibra).

