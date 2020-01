INTER ERIKSEN / Christian Eriksen è vicino all'Inter: i nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il Tottenham per il trasferimento immediato del danese alla corte di Conte.

All'inizio della prossima settimana il 27enne sarà in Italia per iniziare la sua nuova avventura ma intanto i tifosi si sono già scatenati sui social: grande entusiasmo tra il popolo nerazzurro per l'acquisto ormai messi in cassaforte con chi vede nel prossimo ex Spurs il nome giusto per avvicinare lae tornare a vincere. Ma non mancano le critiche (soprattutto da parte dei tifosi di altre squadra) e gli inevitabili sfottò: tra l''incubo' di un nuovo, fegati scoppiati e i grandi classici delle ironie sui social.

Ecco una raccolta di tweet: