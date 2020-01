Inter, senti Skriniar: "Qui sono cresciuto come uomo"

INTER SKRINIAR CRESCITA / Tra gli uomini più importanti dell'Inter c'è sicuramente Milan Skriniar, autentico pilastro della difesa di Antonio Conte. Lo slovacco però è stato spesso soggetto di voci di calciomercato con le due compagini di Manchester particolarmente interessate. Intervistato però da 'Inter TV' per il formato 'Unboxing', l'ex doriano ha manifestato tutto il suo affetto per i colori nerazzurri: "100 con l'Inter? Significa tantissimo per me perché ho già giocato 100 partite in tre anni, è una cosa bellissima. Non mi aspettavo di farle così presto, anche se ho sempre voluto fare il massimo.

L'Inter è stata importante per la mia crescita, quando sono arrivato a Milano ero solo un ragazzino che giocava a calcio, nella Samp, un club che mi ha dato tanto: qui sono cresciuto tanto anche come uomo".

